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EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 20 şirkete üretim lisansı verildi, 3 şirketin lisansı sona erdirildi

EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
AA

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 20 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 şirketin LPG depolama lisansı ve 10 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iki şirkete madeni yağ lisansı verildi.

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