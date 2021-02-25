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EPDK'dan ses getirecek karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),elektrik sektöründe ses getiren önemli bir karar aldı. Kurum, aralarında Türkiye’nin önde gelen büyük holdinglerinin çatısı altında faaliyet gösterenlerin de bulunduğu 25 “toptan elektrik” ve “perakende satış” şirketinin üç ay boyunca (Nisan-Mayıs-Haziran) yeni abonelerle “ikili anlaşma” yapmasını, bu yolla “serbest tüketici”lere elektrik satışını yasakladı. Kaynaklar, söz konusu şirketlerin mevzuata aykırı işlemlerinin saptandığını belirterek, “Örneğin, bir serbest tüketicinin portföylerinden çıkışını ve yeni tedarikçisinin portföyüne geçişi mevzuata aykırı olarak engelleniyor. Bazı şirketlerin de zamanında belgeleri sunmamaları yaptırımda etkili oldu. Söz konusu şirketler, bu ve benzeri mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle Nisan-Haziran fatura döneminde ikili anlaşmalar kapsamında yeni tüketici kaydedemeyecekler. İkili anlaşma yapamayacak” dedi.

SON DAKİKA! EPDK'dan ses getirecek karar - HABERLER
EPDK'dan ses getirecek karar
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 yılı için elektrikte “serbest tüketici limiti”ni bin 200 kilovatsaat olarak belirledi. Bu kararla, aylık faturası 75,11 lira veya üzerinde olan aboneler, serbest tüketici olarak elektriğini ikili anlaşma yoluyla alabilecek.

Peki, serbest tüketici ne? Serbest tüketiciler, il ya da bölge sınırlaması olmaksızın elektrik satın alacağı tedarikçiyi ya da üretici şirketi seçiyor. Abone, söz konusu şirketle önce pazarlık, ardından da ikili anlaşma yapıyor, görece daha düşük bir fiyattan kullanacağı elektriği satın alabiliyor.

Yeni belirlenen limitle, Türkiye'de 2.7 milyon abone daha serbest tüketici olma olanağına kavuştu. Böylece, toplam serbest tüketici sayısı 23.5 milyona çıktı.

MİLYONLARCA DOLARLIK DEV PAZAR

Türkiye’de, çok sayıda toptan satış şirketi ikili anlaşma yoluyla serbest tüketicilere elektrik satıyor. Bunların yanı sıra şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerinin “kardeş” kuruluşları perakende şirketler de serbest tüketicilere ikili anlaşma yoluyla elektrik satabiliyor.

Elektrik tedarik eden şirketlerle aboneleri buluşturan bu pazar, milyonlarca dolarlık büyüklüğe ulaştı.
Bu pazar, zaman zaman mevzuat ihlalleri ve abonelere yönelik istismarla gündeme geliyor.

EPDK ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİ ÇARPTI

EPDK, kısa süre önce yaptığı belirlemeler çerçevesine, bu alanda faaliyet gösteren bazı şirketlere yönelik önemli bir karar aldı. Kurum, aralarında Türkiye’nin önde gelen büyük holdinglerinin çatısı altında faaliyet gösterenlerin de bulunduğu 25 dolayında toptan ve perakende elektrik satış şirketinin, Nisan-Mayıs-Haziran aylarında abonelerle “ikili anlaşma” yapmasını, bu yolla “serbest tüketici”lere elektrik satışını yasakladı.

YENİ ABONE ALAMAYACAKLAR

HABERTÜRK’e konuşan güvenilir kaynaklar, yaptırımın nedeni ve kapsamı hakkında bilgi verdi. Kaynaklar, söz konusu şirketlerin mevzuata aykırı işlemlerinin saptandığını belirterek, “Örneğin, bir serbest tüketicinin portföylerinden çıkışını ve yeni tedarikçisinin portföyüne geçişi mevzuata aykırı olarak engelleniyor. Bazı şirketlerin de zamanında belgeleri sunmamaları yaptırımda etkili oldu. Söz konusu şirketler, bu ve benzeri mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle Nisan-Haziran fatura döneminde ikili anlaşmalar kapsamında yeni tüketici kaydedemeyecekler” dedi.

Kaynaklar, bu şirketlerin portföylerindeki abonelere elektrik satışı yapabileceğine işaret etti. Bu abonelere, elektrik tedarikinde bir sorun yaşanmayacağını kaydetti.

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