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Epic Games'ten ücretsiz oyun! Epic Games hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Epic Games, oyunseverler için sık sık ücretsiz oyun veriyor. Epic Games Store, PC ve Mac için, hem oyuncular hem de içerik oluşturucular düşünülerek tasarlanmış olan dijital bir vitrindir. Epic Games hangi oyunu ücretsiz veriyor? İşte detaylar...

Epic Games'ten ücretsiz oyun! Epic Games hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Epic Games her hafta yeni bir ücretsiz oyun sunuyor. Epic Games tarafından sunulan ücretsiz oyunu edinenler sonsuza kadar bu oyunun sahibi oluyor. Epic Games’in bu hafta verdiği Gizemli Oyunu NBA 2K21 oldu. Oyunseverler oyunu Epic Games'in sayfasından indirebiliyor.

NBA 2K21 HAKKINDA

NBA 2K21, çok satan NBA 2K serisinin çıkmış son oyunu. İyi bir oynanış, rekabetçi ve çevrimiçi topluluk özellikleri sunuyor. Ayrıca derin ve çeşitli oyun modları üzerinde yapılan geliştirmeler ile NBA 2K21, “Everything is Game” konseptini benimsiyor. Oyun, NBA basketbolunun ve kültürünün her yönünü benzersiz bir şekilde oyunculara sunuyor. Oyunun güncel fiyatı 419 TL. Ayrıca Epic Games Store, NBA 2K21’i aldığınızda sizlere 60 TL‘lik indirim kuponu veriyor. İndirim kuponunu 80 TL ve üzeri oyunlarda kullanabilirsiniz.

NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi

Depolama: 80 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 270 2 GB veya daha iyisi

Depolama: 80 GB

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