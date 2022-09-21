Epic Games 19-26 Eylül haftası ücretsiz oyunlar

Belirlediği dönemlerde oyunseverlere karşı cömert indirim ve bedava oyun avantajı sunan Epic Games, 19-26 Eylül haftasında ücretsiz sunacağı oyun listesini açıkladı. İşte ayrıntılar...

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERİYOR?

Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyunun birincisi Spirit of the North olarak karşımıza çıkıyor. 33 TL değerindeki bu oyundan sonra bedava olan ikinci oyun ise The Captain. Oyunların işletim sistemi gereksinimleri ise şu şekilde;

Spirit of the North:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64Bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya muadili

Bellek: 8 GB RAM

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya muadili DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Yerleşik ses kartı

The Captain:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 3000 or better

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan