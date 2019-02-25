Düzce'de, ailesi tarafından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Elif Çakar Kuru (26),2 yaşındaki kızı Zührenaz Kuru ile birlikte 22 Şubat Cuma günü Gölyaka Hacıyakuplar Köyü'ndeki evinden ayrıldı. Cep telefonunu da evde bırakan Kuru, en son aynı gün Düzce merkez Spor Sokak ve İstanbul Caddesi’ne görüldü. Genç kadının ailesi, Elif Kuru ve Zührenaz Kuru’nun bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

"LÜTFEN POLİSE BİLDİRİN"

İHA'da yer alan habere göre kızlarının psikolojik durumu nedeniyle kötü niyetli kişilerce kandırılabileceğini belirten aile fertleri, kayıp anne ve kızını görenlerin Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesini istedi. Kayıp kızın babası İskender Çakır, görenlerin insaniyet namına haber vermesini rica etti.