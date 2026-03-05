Prens ünvanını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor'un Epstein belgelerinde adı birden fazla kez geçen eski eşi Sarah Ferguson, evsiz barksız kaldı. İngiltere'nin Windsor şehrindeki kraliyet konutu Royal Lodge'dan tahliye edilen Ferguson'un çareyi arkadaşlarında kalmakta bulduğu öğrenildi. ABD basını, adı Epstein skandalına karışan Ferguson'un, son ifşaatlardan sonra New York'ta da kalacak yer bulmakta zorlandığını yazdı.

Kaynaklara göre, kraliyet konutlarından çıkarılmasından bu yana Ferguson, Elvis Presley'in eski eşi Priscilla Presley de dahil olmak üzere bazı arkadaşlarının evinde kalıyor.

RİSKLİ BİR İSİM HALİNE GELDİ

Eskiden New York'a sık sık giden ve genellikle arkadaşlarının evlerinde kalan eski York Düşesi, Epstein'in son e-posta sızıntısının ardından arkadaşları için de riskli bir isim haline geldi. Page Six'e konuşan bir kaynak, "Herkes ona şu anın uygun bir zaman olmadığını söylüyor. Aslında birçok insan onu gerçekten seviyor, ancak Epstein ile bağlantılı herhangi biriyle ilişki kurmak şu anda akıllıca değil" dedi.

KIZLARINI KORUYOR

Andrew'un kraliyet ünvanını kaybetmesinden bu yana kızları Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice, ünvanlarını koruyor. Sarah Ferguson ve Andrew için kızlarını skandaldan olabildiğince uzak tutmak her zamankinden daha önemli.

Ferguson'un Epstein'e yazdığı mesajlardan birinde, "Eugenie'nin hafta sonu seks partisinden dönmesini bekliyorum" şeklindeki ifadesi ortaya çıkmıştı. Bu durumun Eugenie'yi daha da zor durumda bırakmaması için Ferguson'un kızına misafir olmak istemediği düşünülüyor. Aynı şekilde diğer kızı Beatrice'i de skandaldan uzak tutmaya çalışıyor.

"BENİ EV ASİSTANIN YAP"

Epstein ile yazışmalarında sık sık parasız kaldığından söz eden Ferguson'un 16 Mayıs 2010 tarihli bir e-postada, "Ama anlamıyorum, neden beni ev asistanın olarak işe almıyorsun? Ben en yetenekli kişiyim ve paraya çok ihtiyacım var. Lütfen Jeffrey, bunu bir düşün" diye yazdığı ortaya çıkmıştı.

Epstein dosyaları kapsamında gönderdiği e-postalar açıklandığında, hapiste ölen pedofilin cinsel suçtan mahkum edilmesinden sonra bile Ferguson'un onunla yakınlığını sürdürdüğü görülmüştü.

FERGUSON'DAN EPSTEIN'E: SEN BİR EFSANESİN

Ferguson'un Ocak 2010'da gönderdiği bir mesajda Epstein'i "efsane" olarak nitelendirdiği görüşmüştü. Ferguson, "Sen bir efsanesin. Cömertliğin ve iyiliğin için duyduğum sevgiyi ve minnettarlığı kelimelerle ifade edemiyorum. Hizmetindeyim. Sadece benimle evlen" diye yazmıştı.

Ferguson'un ayrıca, prenses kızları Beatrice ve Eugenie'yi Epstein ile tanıştırmak istediği, bunun için İngiltere'den ABD'ye uçuş biletlerinin parasını istediği görülmüştü.