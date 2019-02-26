Tanzim satış yapıldığı bölgelerde yoğun ilgi ile karşılanınca ePttAVM devreye girdi ve e-tanzim satışlarını başlattı. Şimdilik sadece Ankara ve İstanbul için yapılan tanzim satışlarda sebzeler yer alıyor. ePttAVM üzerinden tanzim satış ile sebze almak isteyenler hem fiyatları ve kargo ücretini hem de alışveriş işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte, ePttAVM tanzim satış giriş sayfası...

EPTTAVM GİRİŞ SAYFASI! E-PTT TANZİM KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

Tanzim satış www.epttavm.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Tanzim satış da aynı üründen en fazla 3 kilo alınabiliniyor. Kargo ücretinde iste ilk 2 kilo 3.70 TL. 3'üncü kiloda kargo ücreti 4.10 TL oluyor. 5. kilo'da ise ödeyeceğiniz kargo ücreti 4,90 TL'ye çıkıyor. Alınan ürünlerin miktarı arttıkça kargo ücreti de artıyor.

EPTT AVM TANZİM SATIŞ SAYFASINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

HER ÜRÜN İÇİN SINIR 3 KG

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor.

ePttAVM TANZİM SATIŞTA FİYATLARI

▶ Kırmızı Biber - 6.00 TL

▶ ÇarlistonBiber - 6.00 TL

▶ Sivri Biber - 6.00 TL

▶ Salatalık - 4.00 TL

▶ Patlıcan - 4,50 TL

▶ Soğan - 2.00 TL

▶ Patates - 2.00 TL

▶ Domates - 3.00 TL