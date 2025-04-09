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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi ERA Nymburk - Galatasaray: 80-106 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        ERA Nymburk - Galatasaray: 80-106 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Çekya ekibi ERA Nymburk'u 106-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 15 Nisan Salı günü İstanbul'da oynayacağı maçı da kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:12
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        G.Saray, Çekya'da farklı kazandı, 1-0 öne geçti
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 106-80 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

        İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç, 15 Nisan Salı günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

        Salon: Kralovka Arena

        Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya)

        ERA Nymburk: Brown 13, Birts 11, Bishop 9, Bohacik 8, Shumate, Holt 8, Sehnal 11, Ceaser 14, Kriz, Rylich, Hruban 6, Tuma

        Galatasaray: Cummings 33, Blumbergs 5, Palmer 5, Delgado 7, Göksenin Köksal 4, Young 13, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 3, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 11, Gray 19, Yaman Alisan 2

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        1. Periyot: 23-27

        Devre: 47-49

        3. Periyot: 62-79

        Beş faulle çıkan: 32.35 Rylich (ERA Nymburk)

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