Neşe Erberk'in kızları 24 oldu
Türkiye eski güzeli Neşe Erberk kızlarının doğum gününü kutladı
1983'te Türkiye Güzeli, 1984 yılında da Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenmişti.
Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Erberk’in kızları büyüdü 24 yaşına bastı.
Sosyal medya hesabından doğum günü fotoğraflarını paylaşan Erberk altına, 'İyi ki doğmuṣsunuz... İyi ki doğurmuṣum. Üç nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz' notunu düştü.
Erberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı Selin Erbek Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncüsü olmuştu. Selin Gurdikyan daha sonra Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ama dereceye girememişti.