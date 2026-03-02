Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Erbil yönetiminden Sudani'ye uyarı | Dış Haberler

        Erbil yönetiminden Sudani'ye uyarı

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına yapılan saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'den saldırıların durdurulmasını isteyerek, bu durumun devam etmesi halinde karşılıksız bırakılmayacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 02:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbil yönetiminden Sudani'ye uyarı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erbil’deki Peşmerge karargahına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesinin ardından Peşmerge Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Peşmerge güçlerinin Erbil’in Degele nahiyesindeki karargahına SİHA ile saldırı düzenlendiği belirtilerek, söz konusu saldırıların "karışıklığın ve kaosun artırılması amacıyla yapılmış bozguncu bir saldırı" olduğu ifade edildi.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (Muhammed Şiya) Sudani’ye yasalara aykırı bu saldırıları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Saldırının sorumluları, cezalandırılması için yasal mercilere teslim edilmelidir. Bu terör saldırılarının devam etmesi karşılıksız kalmayacaktır.”

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trabzon'da istinat duvarı çöktü ,2 daire hasar gördü

        TRABZON'un Yomra ilçesinde çöken istinat duvarı nedeniyle binanın 1 ve 2'nci katındaki 2 dairede hasar oluştu. Hasar gören bina dron kamerasıyla görüntülendi.   Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü. İrili ufaklı kaya ...
        #Irak
        #haberler
        #Erbil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi