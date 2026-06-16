Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Erciyes Dağı eteklerinde şakayıklar ilk kez haziranda çiçek açtı

        Erciyes Dağı eteklerinde şakayıklar ilk kez haziranda çiçek açtı

        Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve bölgede 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık'lar (Paeonia Turcica), bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle ilk kez haziran ayında çiçek açtı. Endemik tür olan ve açtıktan 10 gün sonra kuruyan çiçeği koparanlara, 699 bin 254 lira ceza kesiliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlk kez haziranda çiçek açtı! Koparan yandı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

        Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen 'Erciyes şakayığı' çiçek açtı. Kayalıklar arasında yetişen çiçeği koparanlara ise 699 bin 254 ceza uygulanıyor.

        Her yıl mayıs ayının ortasında bölgede açan çiçekler, bu sene kar yağışının fazla olması nedeniyle 1 ay geç çiçek açtı. Bu yıl artan kar yağışları sonrası ilk kez haziranda çiçek açan şakayıklar, doğa yürüyüşüne çıkanların ilgisini çekiyor.

        "İLK DEFA GEÇ AÇTI"

        İncesu ilçesinin Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Kızılören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kılınçer, "Normalde mayıs ayında açardı. Bu sene yağışlar fazla olduğu için haziranda açtı. Burada genel olarak 'ayı gülü' ismiyle biliniyor. Erciyes Dağı eteklerinde kayalıklar arasında açıyor. Çiçek açması kısa sürer. Sonra hemen dökülür. Bu yıl ilk defa geç açtı. Yağışların etkisi oldu. Buraya gelen vatandaşlarımız bu çiçeği koparmasın bu endemik bir tür. Cezası da var" dedi.

        REKLAM

        "ÇOĞALTILMASI ZOR BİR BİTKİ"

        Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan ise üniversite kampüsünde şakayığın çoğaltılması ve koruması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiçeğin Erciyes Dağı'ndaki popülasyonun insan baskısı ve hayvan otlatmaları nedeniyle azaldığını belirtti.

        Prof. Dr. Gürcan, Erciyes Dağı'nda şakayığın daha çok 'kartın' denilen büyük kayalardan oluşan alanlara sıkıştığını söyleyerek, "Büyük kayalardan oluşan alanlara insanlar, koyun ve keçiler girememekte, endemik bitkiler için koruma alanı oluşturuyor. Şakayığın çoğaltılması zor. Tohumunun kurutulmadan ağustos ayında toprağa ekilmesi durumda tohumlar başarılı olarak çimlenebilir. Şakayığın çiçeğe yatması 3-4 yıl alır. İlk 2-3 yıl bitki büyümesini sürdürür, bitkilerin bir kısmı 3'üncü yılda çiçek açarken, çoğunluğu 4'üncü yılda çiçek verir. Daha sonraki yıllarda ise bitkiler her yıl çiçek açmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki olan şakayık tam geliştiğinde 15-20 adet çiçek verir. Soğuklara oldukça dayanıklıdır. Bahçenize bir defa şakayık dikerseniz, onlarca yıl ilkbaharda çiçeklendiğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

        Kayseri'de refüj ve rekreasyon alanlarında şakayık yetiştirilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Gürcan, "Böylece endemik bir bitki hem korunacak hem de tüm insanların beğenisine sunulacak. Ayrıca lale gibi her yıl kışın sökülüp yazın dikilmesi gerekmeyen bir bitki olduğu için park bahçecilik açısında yönetimi oldukça kolay bitkidir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 14 Haziran 2026 (Ölümsüzlük Mümkün Mü? Putin'in 26 Milyar Dolarlık 'Sırrı' Ne?)

        Ölümsüzlük mümkün mü, hayal mi? Putin neden daha uzun yaşam istiyor? Uzun yaşamanın sırrı çözülüyor mu? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Göğüs Uyku Hastalıkları Uzmanı ve Araştırmacı-Yazar Erhan Altunay yanıtladı.

        #şakayık
        #Ayı Gülü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi