Erciyes'e Türkiye'nin en uzun "Dağ Kızağı"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi'ne Türkiye'nin en uzun ve en iddialı "Dağ Kızağı Tesisi"ni kazandırmaya hazırlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Outdoor Factory arasında Erciyes Dağ Kızağı Yapım İşi Protokol İmza programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında düzenlenen programa Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Outdoor Factory Yönetici Ortağı Rafet Alpan Yücealpan, İş Geliştirme Bölge Müdürü Zeki Alkan Günaydın ve Operasyonlar Müdürü Ümit Ünal katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, imza protokolünde yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi'nin her geçen gün hizmet çeşitliliği ve kalite anlayışıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini söyledi. Bu sezonun 18 Aralık'ta başladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sezonun nisan ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini belirterek, "Allah'a şükürler olsun, 3 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir merkez haline geldik. Şehrimizden, yurt içinden ve yurt dışından, charter seferlerle gelenler dahil olmak üzere büyük bir zenginlik oluştu" dedi.

"TURİZMİ 12 AYA YAYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Erciyes'in yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, yüksek irtifa kamp merkezi ve çeşitli etkinliklerle turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini dile getirdi. Otel sayısının 20'nin üzerine çıktığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, yeni yatırımların da devam ettiğini aktardı. Ulaşım alanında da önemli projeler yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, alternatif bir yol ile by-pass projesinin hayata geçirildiğini, bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Büyükkılıç, "Kendisini kanıtlamış firmamız marifetiyle dağ kızağımızı birlikte değerlendireceğiz. Hepimizin keyif alacağı bir ortam oluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SOSYAL UYGULAMA

Öğrencilere yönelik sosyal bir uygulamayı da duyuran Büyükkılıç, "10 bin adet hediye bilet veriyoruz. Öğrencilerimizin dağ kızağından faydalanmasını sağlayacağız. Ekim ayının sonlarına doğru hayata geçmesi planlanıyor. Özellikle çocuk bayramlarında ve çeşitli etkinliklerde bu biletleri dağıtarak yavrularımızın keyifli bir ortamda yer almasını sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda yüklenici firmaya ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, projenin zamanından önce tamamlanacağına inandığını belirterek, "Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TESİS KAZANDIRACAĞIZ"

Outdoor Factory Yönetici Ortağı Rafet Alpan Yücealpan da Türkiye'nin gözde kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde dünya standartlarında böyle bir tesisi kazandıracak olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah mahcup etmesin, güzelce halkımıza hizmet edelim, bereketli bir tesis olsun" dedi.

YAKLAŞIK 1100 METRE UZUNLUĞUNDA PARKUR

Outdoor Factory tarafından tasarlanan proje, yaklaşık 1100 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olma özelliğini taşıyor. Tesis, yeni nesil kızak sistemleri, en gelişmiş güvenlik teknolojileri ile donatılarak her yaş grubuna uygun, kontrollü ve yüksek konforlu bir kullanım deneyimi sunacak.

OTOMATİK FOTOĞRAF ÇEKİM ALTYAPISI

Deneyim kurgusunda rekabet ve etkileşimi ön planda tutan tesiste ziyaretçilerin, parkur boyunca birbirleriyle yarışabileceği, tur sürelerini skorbord sistemi üzerinden takip ederek, performanslarını anlık olarak karşılaştırabilecekleri kaydedildi. Ayrıca sistem içerisine entegre edilen otomatik fotoğraf çekim altyapısının, ziyaretçilerin deneyim anlarını ölümsüzleştirerek paylaşılabilir içerik üretimine imkan tanıyacağı belirtildi.