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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erciyes'te kayak kazası: Rus turist öldü | Son dakika haberleri

        Erciyes'te kayak yaparken düşen Rus turist öldü

        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen 15 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:24
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        Erciyes'te kayak kazası: Rus turist öldü
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        Develi Kapı bölgesinde pist dışında kayak yapan Rus turist T.N.T, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        T.N.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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