Sezonun ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puanla tamamlayan ve ligdeki en parlak dönemini geçiren Malatya temsilcisi, 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle başladığı ikinci yarıda, istediği performansı tam olarak sergileyemedi.

Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Malatya ekibi, 20. haftada sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 21. haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta da sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, ligde son 4 haftada 2 puan toplayabildi.

Evkur Yeni Malatyaspor ligde topladığı 34 puanla lider Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Galatasaray'ın 8, üçüncü Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde averajla dördüncü sırada yer alıyor.

"ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK"

Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, ligde iyi durumda olduklarını söyledi.

Takımın performansından memnun olduklarını anlatan Gündüz, ligde iki sezondur güzel işlere imza attıklarını dile getirerek, "Takım olarak son derece iyi durumdayız. Teknik ekip ve futbolcularımız başarı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ligin ilk yarısını son derece başarılı şekilde tamamladık. İkinci yarıya da galibiyetle başladık ancak bazı şanssızlıklar yaşadık. İyi oynuyor ve mücadele ediyoruz ancak yaşadığımız şanssızlıklar nedeniyle son 4 haftada 2 puan toplayabildik. Bu durumu futbolcularımızın üstün gayretiyle atlatacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYACAĞIZ"

Futbolda her şeyin olabileceğini kaydeden Gündüz, şöyle devam etti:

"Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Zorlu bir maç olacak ancak Rize'ye galibiyet hedefiyle gideceğiz. Tüm planlarımız bu yönde. Mücadeleci oyunumuzu sürdürüp Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçeceğiz. Bunu başarabileceğimize eminim. Karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanla Malatya'ya dönmek istiyoruz."

Gündüz, Süper Lig'de henüz ikinci sezonlarını geçirdiklerini anımsatarak, "Sezon içerisinde inişli çıkışlı grafikler olabilir ancak hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Süper Lig'e çıktığımızda burada kalıcı olmayı hedeflediğimizi söylemiştik. İnşallah bunu uzun uzun yıllar devam ettiririz." dedi.

Takımdaki birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu, yeni transferlerin de takıma uyum sağladığına işaret eden Gündüz, "Özellikle sahamızda oynadığımız maçlarda itici gücümüz taraftarımızdan daha büyük destek bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle daha da başarılı olacağız." şeklinde konuştu.