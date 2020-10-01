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Erdal Torunoğulları: "Futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılmalı"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, geçmişte önemli futbolculara verilen büyük paraların kendilerini zor durumda bıraktığını, geleceğe yönelik genç isimlere yönelmeleri gerektiğini belirtti

Erdal Torunoğulları:

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulunda futbol transfer, "scouting" ve futbol yapılanmasından sorumlu olan Torunoğulları'nın Beşiktaş dergisine yaptığı açıklamaların bir bölümü kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Göreve geldikten sonra mali açıdan kötü bir miras devraldıklarını aktaran Erdal Torunoğulları, yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili, "Maalesef çok kötü bir mirasla karşı karşıya kalmıştık. Bu bir gerçek. Fakat daha önceki dönemden kalan ilişkilerimiz devam ediyordu. Gerek yurt dışındaki scoutlar gerekse uluslararası menajerlerle diyaloğumuz hiçbir zaman kopmadı. Bu transfer döneminde onlardan çok büyük destek aldım. Transferlerin hepsi, hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı. Biz sadece bunun ekonomik kısmına karıştık. Başkanımızın onayını aldıktan sonra işin ekonomisini yönlendirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Geçmişte büyük paralar ödenerek yapılan transferlerin kulübü zor duruma düşürdüğünü aktaran Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılmalı. Geçmişte o büyük isimlere yapılan harcamalar bugün de maalesef önümüze çıktı ve bizi zor durumda bıraktı. Bundan sonra geleceğe yönelik yeni yatırımlar yapacağız ancak bunu söylerken; gençleşme bir yılda olacak bir iş değil. Dört beş yıllık bir planlama sonucu çok daha dinamik ve çok daha genç bir takım oluşturma şansımız yüksek."

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, ellerinde çok büyük bir futbolcu havuzu olduğuna değinerek, "Eğer uluslararası seyahatler başlarsa ve pandemi süreci sona ererse hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Oyuncuları canlı izlerken teknolojiyle de uyum içinde olmamız gerekiyor. Bütün dosyaları, verileri bir araya toplayıp hepsini gözden geçirdikten sonra en iyi futbolcuları Beşiktaşımıza, Türk futboluna, dünya futboluna kazandırmış oluruz." şeklinde görüş belirtti.

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