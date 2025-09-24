Erdem Can: Hem markamızı hem ülkemizi en doğru şekilde temsil eden takım olmak istiyoruz

Türk Telekom Basketbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu resmi sponsoru Gamador İnşaat oldu. Ankara’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında imzalanan anlaşma törenine, spor camiası ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ile Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanları Murat Karaarslan ve Ertan Üşenmez arasında imzalanan protokolün imza törenine, Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Genel Menajer Adnan Önder Külçebaş ile Takım Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu da katıldı.

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Şentürk, bir basketbol takımı kurmanın tıpkı bir bina inşa etmek gibi olduğunu belirterek "Öncelikle sağlam bir temel atmanız gerekir. Ardından, başarıya giden yolun planını yani 'projesini' çizer, hedeflerinize doğru adım adım ilerlersiniz. Bizim temellerimiz; yıllardır bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız, kulübümüze gönül veren sporcularımız ve güç aldığımız değerlerimizdir. Bu yolculukta arkamızda, Türk Telekom gibi köklü, güçlü ve yenilikçi bir şirketin desteğini görmek bizim için çok değerli" diye konuştu.