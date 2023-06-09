Zaniolo konusunda 'Olsa da olur olmasa da çaba sarf edelim yeter' dedik. Zaniolo, Roma'da kötü günler yaşıyordu ve Avrupa'da transfer dönemi bitince böyle fırsatlara bakıyoruz. Ancak bu şekilde Zaniolo gibi oyuncuları alabiliyorsunuz. O zaman herkes, 'İmkansız, boşuna uğraşmayın' diyordu. Nicolo'yu da diğer oyuncular gibi projemize inandırabildik. Zaniolo ile ilgilenenler, kapımızı çalanlar var. İtalya'dan da başka liglerden de ilgilenenler var. Biz de alternatiflerini oluşturabilirsek bakacağız. Güçlü bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için daha da güçlenmeliyiz. Önümüzdeki 2-3 sene içinde Avrupa'da final oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz.