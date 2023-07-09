Erden Timur tek tek açıkladı: Icardi ve Angelino...

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"BAZI ELEŞTİRİLER MAKSATLI"

Bekletmeyelim baskı var, alalım biz ikinci forveti demeyeceğiz. Bazı eleştiriler de maksatlı yapıyor. Galatasaray'ın içinde de ufak bir şey olsun da çullanalım diyen çok insan var. Bunlar örgütlü yapılan şeyler. Bunlar olabilir mi, olabilir. Yalnız kaldığımı düşünmüyorum. Bazı insanlar gerçekten katkı vermek için eleştiriliyor. Bu da çok değerli tabii ki"