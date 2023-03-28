"TASAVVUF İLE İLGİLENİRİM"

"Bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bir mevlütteydik o zaman. Ben tasavvuf ile ilgilenirim evet ama bu farklı bir yerdi. İnsanın yaradılış amacı kendini tanımak. Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Benim bir cemaat ve tarikatle bağlantım yok. Benim anne ve baba tarafımda alevilik vardır. Ne gerek var bunları dile getirmeye."