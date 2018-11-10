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Erdoğan, 14 ay sonra Trump ile yüz yüze görüşecek

Bugün Paris’e gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Rahip Brunson krizinin ardından başlayan normalleşme sürecindeki ilk görüşmede Erdoğan’ın çantasında PKK elebaşlarına konulan para ödülü, FETÖ, Kaşıkçı cinayeti gibi sekiz dosya olacak

10.11.2018 - 07:23 | Güncelleme: Genel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 80. yılında Atatürk için düzenlenecek törenlere katıldıktan sonra 1. Dünya Savaşı'nın Ateşkes Günü’nün 100. yıldönümü dolayısıyla yapılacak törenler için Fransa’ya gidecek. Rahip Brunson krizinin çözülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’la ilk yüz yüze “normalleşme” görüşmesini yapacak olan Erdoğan’ın çantasında 8 kritik dosya olacak.

TRUMP’LA GÖRÜŞME YARIN

Dünyadan 80’e yakın devlet ve hükümet başkanının katılacağı törenlerin ardından Erdoğan’ın birçok liderle başbaşa görüşmeler yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rahip Brunson krizinin ardından başlayan normalleşme sürecindeki ilk yüz yüze görüşmesini de yarın Paris’te yapacak. Erdoğan, Trump’la görüşmesinde PKK elebaşlarına konulan para ödülü, Halkbank davası, FETÖ’nün iadesi süreci, ABD’den gelen terör örgütü PYD/YPG’ye yönelik açıklamalar, Menbiç ve İdlib’teki son durum, Irak’taki gelişmeler, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve İran’a yönelik yaptırımlar olmak üzere 8 kritik başlığı gündeme getirecek. Erdoğan, Başkan Trump’a PYD/YPG’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olduğunu belgeleriyle hatırlatacak.

RAHATSIZLIĞI YİNELEYECEK

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre terörle kesintisiz mücadelede işbirliğinin önemini vurgulayacak olan Erdoğan, ABD’nin DEAŞ ile mücadele çerçevesinde PYD/YPG ile ortak sınır devriyesi yapmasından, TIR’la gönderilen silah yardımından ve bu terör örgütlerine ABD’nin açık desteğinden duyulan rahatsızlığı iletecek.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin gönderdiği yüzlerce koli belgeye rağmen ABD yargısının FETÖ elebaşının iadesi konusunda adım atmaması konusundaki mesajını da Trump’a iletecek. Kritik görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise iki liderin telefon görüşmesinde ele alınan tutuklu Halbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla konusu oluşturacak. Erdoğan ile Trump, Türkiye ile ABD’nin uzlaşmaya vardığı Münbiç yol haritası kapsamında önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları ve Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları da ele alma fırsatı bulacak. Erdoğan ve Trump’ın bu ay içindeki ikinci görüşmeyi ise Arjantin’deki G-20 Zirvesi’nde yapması planlanıyor.

MACRON, PUTİN VE MERKEL'LE GÖRÜŞMELER

Erdoğan ile Trump son geniş kapsamlı görüşmeyi 21 Eylül 2017’de BM Zirvesi dolayısıyla yapmıştı. İki lider, 11 Temmuz’daki NATO Zirvesi’nde ve 25 Eylül’deki BM Genel Kurulu’nda ayaküstü sohbet etmişti. Erdoğan’ın Paris’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve birçok liderle de görüşmeler yapması planlanıyor.

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