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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'nin Münbiç'ten çekildiği iddiası için, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Bölgede gerekli her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Henüz kesin bir şey söz konusu değil. Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, Rusya ile görüşmeler konusunda, "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile görüşme talebiyle ilgili olarak, "Kendisine kapım açık. Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Alabilirse kapım açık; çaysa çay, kahveyse kahve. Görüşebiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanması için "Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak" diye konuştu.
Pakistan'da FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi konusunda atılan adımlar ve FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devri hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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