Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası CHP'den ilk açıklama yapıldı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'E YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in görüşmeyle ilgili açıklamasına yanıt veren Yücel, "Sayın Ömer Çelik'in ifade ettiği gibi toplumun ekonomide bir kazanımı olduğunu düşünmüyoruz. Toplumun çok küçük ve dar bir kısmı lehine geçmişte birtakım gelişmeler oldu ancak bu yeterli değil. Ekonomide bir kazanım olacaksa da hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerin bir kazanım olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

REKLAM Yücel açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Bunu ülkemiz demokrasisi açısından son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır. Diyalog, istişare, müzakere demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Topluma faydası olacak, sorunların çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı sunmaya hazırız. Bizim normalleşme dediğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz. Herkesin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu biliyoruz.

CHP masaya hangi beklentileri getirdi? Haberi Görüntüle "GEZİ DAVASI'NIN BAKANLIĞA İLETİLMESİNİ ANLAMLI BULUYORUZ" Bugün ülkemizde ekonomik buhranın sonlandırılması, adaletin yeniden tesis edilmesi, hukukun üstünlüğün egemen olması, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması ilk olarak gündeme gelmesi gereken konulardır. CHP olarak çığ gibi büyüyen sorunların çözümleri konusunda 31 Mart'ta halkımızın partimize verdiği sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Gündemimiz insanımız, toplumumuzun gündemidir. Genel başkanımız sayın Özgür Özel ve sayın Cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu kendi pencerelerinden paylaştılar. AK Parti Sözcüsü sayın Çelik'in açıklaması söz konusu. Hükümlü generaller meselesi sayın genel başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli olsa da çözüldü. Bu konuda sayın Özel teşekkürlerine iletti. Gezi davasını Adalet Bakanlığı'na iletilmesini anlamlı buluyoruz.

REKLAM "EKONOMİDE KAZANIM OLACAKSA YOKSULDAN YANA OLMALI" Genel başkanımız sayın Özgür Özel, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam, en düşük emekli maaşının asgari ücrete çekilmesi gerektiğini, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları, staj ve çıraklık mağdurlarını, 6 Şubat'ta büyük felaketle sarsılan depremzedelerin kira yardımını görüşmede gündeme getirdi. Ekonomide bir kazanım olacaksa hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerin, yoksulun, emeklinin, emekçinin, asgari ücretin, çiftçinin ezilen kesimler lehine bir kazanım olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar kaynak transferi tersine işledi. Kaynak transferinin yoksula, dar gelirlerinin lehine yapılması gerektiğini sayın genel başkanımız tarafından sayın Cumhurbaşkanına iletildi.

(KAYYUM ATANMASI) SEÇMEN NEDEN CEZALANDIRILIYOR Biz şüphesiz iktidara geldiğimizde vergi reformu yaparak az kazanandan az, çok kazanandan çok alacağımız vergi sistemiyle vergi sistemindeki adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Gezi, Sinan Ateş, Şenyaşar ve kayyum meselesi genel başkanımız tarafından gündeme getirdi. Genel başkanımız sayın Cumhurbaşkanının Ayşe Ateş'e randevu vermesini çok olumlu bulduğunu ifade etti. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan kişi beraat ederse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse ne olacak? Velev ki suçlu, belediye meclis üyelerinin suçu ne? O siyasi partiye oy veren halkın, seçmenin suçu ne? Seçmen neden cezalandırılıyor. Bir belediye başkanvekili seçilir, eğer başkanvekili suça karışırsa yerine yenisi seçilir.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI VE ÖĞRETMEN ATAMASI Sayın Cumhurbaşkanının Avrupa'da, yurt dışında aşırı sağın güçlenmesi oradaki Türk vatandaşları için risklere dikkat çekerek ve genel başkanımızın sosyalist enternasyonaldeki görevinin çok önemli olduğunu ifade etti. Anayasa meselesi sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmiştir. Siz anayasa değişikliğini biz sokaktaki vatandaşın ne konuşulduğunu önemsiyoruz. Asgari ücret, emekli maaşları, atanmayan öğretmenler. Bu sorunların çözümü için adım atılması gerektiği genel başkanımız tarafından sayın Cumhurbaşkanına iletildi. Anayasa Mahkemesi'nin 703. sayılı KHK'yı iptal etmesi nedeniyle iktidarın önünde anayasaya uyma konusunda fırsat var. Bu konuda meclisin birlikte çalışarak çözüm üretmesinin doğru olacağı genel başkanımız tarafından ifade edilmiştir. Rektör atamaları gibi önemli konularda uzlaşıyla, mutabakatla TBMM'nin konuları çözmesi ve yasalaştırmasını bekliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN YARARINA OLACAK HER KONUDA HAZIRIZ" Genel başkanımız tarafından belediyelerin bekleyen projeleri, ulaşım, çevreye dair projelerinin bir an önce onaylanmasının gündeme getirilen konulardan biri. Merkezi iktidar ve yerel yönetim ilişkisinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin yararı olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız. Sokak hayvanları gibi toplumun hassasiyet gösterdiği konularda kalıcı çözümler üretilmesi konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Kadın hakları gibi toplumun büyük kesimini ilgilendiren konularda birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye hazırız. Görüşmenin genel kapsamında genel başkanımızca toplumun gerçek sorunlarına işaret eden ve bu sorunlara çözüm üreten realist politika ortaya konulduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

CHP LİDERİ ÖZEL'İN KKTC'YE YAPACAĞI ZİYARET Genel başkanımız sayın Özgür Özel ilk yurt dışı gezisini KKTC'ye Kasım ayında gerçekleştirdi. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis başkanı ile bir araya geldi. Kendilerine Bülent Ecevit'in partisi CHP olarak, KKTC'nin kurtuluşunun 50. yıldönümünde Kıbrıs'ta olma konusunda bir iradelerinin olduğu kendileriyle paylaşıldı. Bu programla ilgili yaklaşık 3 aydır genel başkan yardımcımız Yankı Bağcıoğlu'nun yaptığı hazırlık var. Temsili olarak 174 Kıbrıs gazisi de genel başkanımıza ve heyete eşlik edecek. Tabii ki sayın Cumhurbaşkanımızın da ziyarette buluşması, ziyaretin birlikte gerçekleşiyor olması ziyarete ayrı bir değer, anlam katmaktadır.

GÖLGE BAKANLARIN KABİNE ÜYELERİYLE GÖRÜŞMELERİ 2 Mayıs'ta yapılan görüşmede gündeme gelinen konularla ilgili birtakım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Kendi görev alanlarıyla ilgili gölge bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, bakanlarla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda bakanlara talimat verdiğini biliyoruz. Dün gölge içişleri bakanımız, sayın Yerlikaya ile görüşme gerçekleştirildi. Sayın Hakan Fidan'la görüşme gerçekleştirildi. Sayın Gökhan Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu yürüyen bir süreç. Bu en somutlaşan, çözülen sorun emekli generallerin tahliye edilmesi olarak önümüzde duruyor. Ekonomik sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi konusunda sayın Cumhurbaşkanının sayın Mehmet Şimşek'e talimat verdiğini, ancak bizim bu sorunların çözümünü TBMM mecrasında diğer siyasi partilerin de katılarak birlikte çalışma konusunda katkı koyacağımızı ifade ettiğimizi paylaşabilirim.