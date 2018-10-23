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Erdoğan ve Bahçeli arasında "Andımız" tartışması

Danıştay'ın "Andımız" kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli grup toplantılarında bu karara değindi. Bahçeli, "Türklük üst kimliktir. Elbette Türküz, Türkçüyüz" derken; Erdoğan ise "Milletimizin en etkili andı İstiklal Marşıdır. Bunun dışına bir and tanıyoruz, tanımayacağız" diye konuştu

23.10.2018 - 13:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Danıştay 8. Dairesi'nin okullarda 'andımız'ın okunmasının kaldırılmasını iptal eden kararının ardından siyaset cephesinde de tartışmalar büyüdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, "Papaz kararına ses çıkaramayanlar, andımızın okunduğunu duyunca ayağa kalkmışlar. Andımız etnik bir ifade değildir. Türk'üm demek ayıp mıdır, doğruyum demek yanlış mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller utanmasınlar ki, MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüktür. Biz ne faşist, ne kafatasçıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin sözlerine yanıt vererek, "Milletimizin en etkili andı İstiklal Marşıdır. Bunun dışına bir and tanıyoruz, tanımayacağız" diye konuştu.

AK Parti ve MHP'nin Meclis'teki grup toplantılarında liderler "Andımız" tartışmasına katıldı.

BAHÇELİ: TÜRK'ÜM DEMEK AYIP MIDIR?

MHP lideri Bahçeli "Türklük üst kimliktir. Elbette Türküz, Türkçüyüz" ifadelerin kullandı. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

"MHP'nin yarım asırlık mücadelesinde millet anlayışı uzaklaştırıcı olmamıştır. Kültürel eksende 'Ne mutlu Türk'ün diyecek' eksende yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda millet kavramı birleştiricidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşittir. Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti kavramı içerisinde kucaklamaktadır. Kültürlerin üst kimlikle buluşması asıl ve esastır. Türklük üst kimliktir. Elbette Türküz, Türkçüyüz. Andımız Türk milletinin ruh kökünden kopmuştur. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Doğru yapmıştır. Çözülme sürecinin kamburundan kurtulmuştur. Bu hazımsızlığın maksadını nasıl yorumlayalım? Neymiş, Danıştay sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş. Bunların hepsi zırvadır, temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar, andımızın okunduğunu duyunca ayağa kalkmışlar. Andımız etnik bir ifade değildir. Türk'üm demek ayıp mıdır, doğruyum demek yanlış mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller utanmasınlar ki, MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüktür. Biz ne faşist, ne kafatasçıyız. Türk olmanın bir bedeli varsa, can feda olsun. Türklükten taviz vermeyiz."

 

ERDOĞAN: BİZİM TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIDIR

Bahçeli'nin grup toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. O başka bir şey, o başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Her etnik unsur kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Sizin Türkçülük yapma hakkınız var ama benim Kürt vatandaşımızın Kürtçülük yapmak hakkı doğar. Asla bunu ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. AK Parti olarak bu yanlışa düşmedik" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim kimseyi ne kurum ne isim olarak hedef almamız söz konusu değildir. Sosyal medyadaki kimi açıklamaların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum ve üzülüyorum.

Andımız geride bıraktığımızı sandığım bir konuydu. 2013'te bunu çözmüştük. Yetki aşımı yaparak maalesef bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Türkiye'yi hak etmediği bir tartışmanın içine sürükleyen bu karar, eski hastalıkların yaşadığını gösteriyor. Tek parti CHP'si döneminde başlatılan uygulamayı hala sürdürmeyi çalışmak yanlıştır. Andın ilk halini Türk Ocaklarını kapatmasıyla, üniversitelerini perişan etmesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip yazmıştır. Türkçe Ezan zulmünün de mimarıdır. Milletimizin en etkili andı İstiklal Marşıdır. Bunun dışına bir and tanıyoruz, tanımayacağız.

Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. O başka bir şey, o başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Her etnik unsur kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Sizin Türkçülük yapma hakkınız var ama benim Kürt vatandaşımızın Kürtçülük yapmak hakkı doğar. Asla bunu ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. AK Parti olarak bu yanlışa düşmedik.

Türkiye Cumhuriyeti devleti 81 milyonun ortak devleti olduğuna göre, sembolik unsuların hepimizi kucaklaması gerekir. Rabiamız budur. Tek millet. Kökenine, bölgesine bakmaksızın 81 milyon vatandaşımızın tamamını ifade ediyoruz. Ayrımcılık yok. Tek bayrak. uğrunda dedelerimizin ve evlatlarımızın kan döktüğü istiklalimizin alameti farikasını olan değerini vurguluyoruz. Tek vatan derken, 780 bin kilometre vatan toprağının hepimize ait olduğunu söylüyoruz. Tek devlet derken maziden atiye uzanan köprü üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet tanımadığımızı belirtiyoruz."

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 54 dakika önce
    Erdoğan bey sonuna kadar haklı yanlış hareket veya cümleler bizi bölmeye kadar götürür o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor
  • Misafir 56 dakika önce
    helal olsun sana başkan.
  • Misafir 1 saat önce
    kesinlikle sayın erdoğan haklı
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