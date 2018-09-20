Almanya doğumlu olan 21 yaşında ki Dilara Yılmaz 2018 Miss Turkey yarışmalarında yüzlerce rakibini geride bırakarak ilk 20’ye girmeyi başardı.

İHA'nın haberine göre Almanya’da yaşayan Dilara Yılmaz teknik ressam olarak eğitimini tamamladı. Halen İnşaat Mühendisliği okuyan Ereğlili güzel spor yaparak formunu koruyor.

Modellikte yapan 21 yaşındaki güzel Miss Turkey 2018 yarışması finalisti Dilara’nın hedefi birinci olmak. Miss Turkey 2018’in finali Dilara Yılmaz’ın doğum günü olan 24 Eylül’de gerçekleşecek. Ereğlili güzel yarışmada birinci olduğu takdirde Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

3 kardeş olan Yılmaz, inşaat Mühendisliği ve açıktan Teknik Ressamlık okuyup ayrıca Fitness ile de uğraşıyor.

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