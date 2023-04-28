Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti kimdir, ne iş yapıyorlar? İşte Eren Özmen ve Fatih Özmen hayatı
ABONE OL

Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir, kaç yaşında? Eren Özmen ve Fatih Özmen’in mesleği nedir?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosunda adı geçen Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti günün en çok araştırılan isimleri arasında yerini aldı. Yapılan açıklamanın ardından Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Eren Özmen ve Fatih Özmen hayatı ve kariyeri...

Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti kimdir, ne iş yapıyorlar? İşte Eren Özmen ve Fatih Özmen hayatı
HABERTURK.COM

Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı son videonun ardından günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Fatih Özmen, Nevada merkezli Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve sahibidir. Peki, "Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir, kaç yaşında? Eren Özmen ve Fatih Özmen’in mesleği nedir?" İşte detaylar...

EREN ÖZMEN KİMDİR?
Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanı olarak görev almaktadır. Eşi Fatih Özmen ise aynı şirkertin CEO'sudur. Eren Özmen’in liderliğini yaptığı Sierra Nevada Corporation Amerika’nın en iyi şirketlerinden biri olarak geçmektedir.

1980'lerin başında, Eren Özmen ABD'de yüksek lisans yapmaya başladı. 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'da çalışmaya başladı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.

Özmenler zaman içerisinde şirketi büyütmeye başladılar ve Nevada Corporation içerisine 19 şirketi daha katmayı başardılar. Ayrıca, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanına dahip olarak karşımıza çıkıyor. Uzay Sistemleri, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Entegre Görev Sistemleri, Bilgi ve Sensör Çözümleri, ve Elektronik Harp/Menzil alanında çalışmalar yapılmaktadır.

FATİH ÖZMEN KİMDİR?
Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve CEO olarak görev almaktadır. Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birinin sahibi olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de hayata gözlerini açan ve eski Türk Ulusal Bisiklet Şampiyonu olan Özmen, ABD'nin Reno Üniversitesi (UNR) Elektrik Mühendisliği mezunudur.

Navigasyon ve iniş sistemleri üzerinde yüksek lisans yaparak birçok çalışmada rol almış ve başarılara imza atmıştır. 1994 yılında, Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen Sierra Nevada Corporation'ı satın almıştır.

2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. şirketlerini satın alarak yeni br kulvarda varlığını hissettirmeye başladı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerin de içerisine sokmuş oldu. Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu.

NASA, Bütünleşik Ticari Tayfa Yeteneği (CCiCap - Commercial Crew Integrated Capability) girişimi çerçevesinde uzay aracını geliştirmesi için Sierra Nevada Corporation'a yaklaşık 385 milyon hibe etti.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Giresun'da cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Canan Dağdeviren biyografisi
GÜNDEM Canan Dağdeviren kimdir?
MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor! 2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
GÜNDEM MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor!
Son dakika: İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor! - Haberler
GÜNDEM İzmir'de bir sitede yangın çıktı
Fatih Terim, dolandırıcılık soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade verdi
GÜNDEM Fatih Terim müşteki sıfatıyla ifade verdi
Mehmet Uçum Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'nde konuştu
GÜNDEM Mehmet Uçum: Ortak akıl ve ortak vicdanla
Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi
GÜNDEM Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi
SON DAKİKA! EGM 10 BİN POLİS ALIMI yapılıyor! Emniyet Genel Müdürlüğü EGM ile POMEM 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? (Kadın-Erkek)
GÜNDEM Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin polis alımı yapacak!
45 bin öğretmen ataması ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kontenjan branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM 45 bin öğretmen atama takvimi 2023
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü
GÜNDEM Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.