        Haberler Gündem Güncel 'Ergenlere uydum' dedi, ceza kesildi | Son dakika haberleri

        'Ergenlere uydum' dedi, ceza kesildi

        Antalya Manavgat'ta Dilek Yıldız adlı motosikletli, kasktan ceza yememek için plakasını kapattı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi. Sürücü, "Vallahi bugün kaskım çalındı, kasktan ceza yemeyeyim diye, ergenlere uydum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        'Ergenlere uydum' dedi, ceza kesildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisinin durdurduğu plakası kağıtla kapatılmış motosikletin sürücüsüne 140 bin TL para cezası uygulanırken, motosiklet 30 günlüğüne trafikten men edildi.

        İHA'nın haberine göre kaskının çalındığını ve ceza yememek için kapattığını belirten motosiklet sürücüsü, "Plakanızı kapatmayın, kasktan cezanızı yiyin" nasihatinde bulundu.

        İlçede devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, plakası beyaz bir kağıtla kapatılmış olan motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan Dilek Yıldız'a 'Araç plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapmak suçundan' 140 bin TL idari para cezası uygulanırken motosikleti 30 gün süre ile trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

        "VALLAHİ BUGÜN KASKIM ÇALINDI"

        Kaskını çaldırdığını belirten motosiklet sürücüsü Dilek Yıldız, ceza yazılmaması için plakayı kapattığını belirterek, "Benim yaptığımı başkaları yapmasın" dedi. Yıldız "Vallahi bugün kaskım çalındı. Ehliyetim, muayenem her şeyim tam. Kasktan ceza yemeyeyim diye, ergenlere uydum, ergenler kapatıyor ya plakayı. Ceza 150 bin lira. Plakanızı kapatmayın, kasktan cezanızı yiyin" derken gülmeyi de ihmal etmedi.

        Ana Haber Bülteni - 3 Mart 2026 (Tel Aviv'de Bugün Neler Yaşandı?)

        Savaşın 4. gününde yoğun saldırı. İran'ın kritik heyetine saldırı iddiası. Tel Aviv'de bugün neler yaşandı? İran sınırında yoğunluk var mı? Savaşın kaderini ne belirleyecek? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

