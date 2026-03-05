'Ergenlere uydum' dedi, ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisinin durdurduğu plakası kağıtla kapatılmış motosikletin sürücüsüne 140 bin TL para cezası uygulanırken, motosiklet 30 günlüğüne trafikten men edildi.

İHA'nın haberine göre kaskının çalındığını ve ceza yememek için kapattığını belirten motosiklet sürücüsü, "Plakanızı kapatmayın, kasktan cezanızı yiyin" nasihatinde bulundu.

İlçede devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, plakası beyaz bir kağıtla kapatılmış olan motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan Dilek Yıldız'a 'Araç plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapmak suçundan' 140 bin TL idari para cezası uygulanırken motosikleti 30 gün süre ile trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

"VALLAHİ BUGÜN KASKIM ÇALINDI"

Kaskını çaldırdığını belirten motosiklet sürücüsü Dilek Yıldız, ceza yazılmaması için plakayı kapattığını belirterek, "Benim yaptığımı başkaları yapmasın" dedi. Yıldız "Vallahi bugün kaskım çalındı. Ehliyetim, muayenem her şeyim tam. Kasktan ceza yemeyeyim diye, ergenlere uydum, ergenler kapatıyor ya plakayı. Ceza 150 bin lira. Plakanızı kapatmayın, kasktan cezanızı yiyin" derken gülmeyi de ihmal etmedi.