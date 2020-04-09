Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Habertürk TV'ye konuştu. Ataman, "Korona sürecinin ardından Fenerbahçe'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusuna yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"HATALARIM OLDU"

"Şimdi tabii ki şu bir gerçek. Korona günlerinde, şu eve kapandığımız günlerde hayatın çok daha farklı yönlerini görebiliyoruz ve daha fala düşünme şansına sahip oluyoruz. Aslında bazı tatsız olayların ne kadar da gereksiz olduğunu düşünebiliyoruz. O açıdan ben de bugünlerde tabii ki zaman zaman o hırsın vermiş olduğu bazı kararlarda hata yaptığımı da söyleyebilirim.

"FENERBAHÇE ŞANSSIZ BİR SEZON GEÇİRDİ"

Şu bir gerçek ki, bu korona bitecek ve bittkten sonra sporda yeniden mücadele yeniden rekabet başlayacak. Benim temennim; herkesin çok daha hoşgörülü birbirine çok daha yardımsever olması. Ama tabii ki sporun ruhunda mücadele var. Sporun ruhunda kazanmak var, hırs var. Bunlar yine geçerli olacak. Fenerbahçe ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fenerbahçe'nin şu anda başında Avrupa'nın en kariyerli hocası var. Şanssız bir sezon geçirdiler. Belki onlar için de bu sezondan sonra önümüzdeki sezon yeniden bir yapılanma, yeniden bir diriliş sezonu olabilir. Basketbola Avrupa'da en fazla yatırımı yapan kulüplerden biri Fenerbahçe, bizim de ezeli rakibimiz. Ben de şu anda en organize en büyük basketbol kulüplerinden birinin başındayım. Ve bundan da çok mutluyum. Hedefim Anadolu Efes'le en kısa zamanda bir Euroleague şampiyonluğu kazanmak. İnşallah bu sene. Ondan sonraki dönemlerde de hem şampiyonluklar kazanmaya devam etmek hem de her zaman olduğu gibi Anadolu Efes'ten Türk ve dünya basketboluna oyuncu yetiştirmek. Onun şu anda başka bir kulüple ilgili herhangi bir düşüncem yok. Ama bugünlerden sonra hoşgörü mutlaka daha fazla olacaktır."