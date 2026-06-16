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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'dan Yunan halkına teşekkür mesajı

        Ergin Ataman'dan Yunan halkına teşekkür mesajı

        Yunanistan ekibi Panathinaikos'taki görevinden ayrılan Ergin Ataman, verdikleri destekten dolayı Yunan halkına teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Ergin Ataman'dan Yunan halkına teşekkür!

        Ergin Ataman, Panathinaikos'taki görevinden ayrılmasının ardından bugüne kadar kendisine destek veren Yunan halkına teşekkür etti.

        "BANA GÖSTERDİKLERİ SEVGİ VE DESTEK İÇİN İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Ergin Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da geçirdiğim üç yıl boyunca, sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan daha büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı olmuştur. Hepinize teşekkürler ve hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

        Panathinaikos'ta 2023 yılında başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman, 3 sezonda birer kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.

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