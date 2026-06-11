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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı

        Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı

        Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, konuk ettiği Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        Ataman'lı PANA, seriyi 2-2'ye getirdi!

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Yunanistan Basketbol Ligi'nde ağırladığı Olympiakos'u 93-86 yenerek final serisinde 2-2'lik eşitliği yakaladı.

        Telekom Center'da oynanan final serisinin dördüncü maçında Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 40-34 üstün girdi.

        İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, üçüncü çeyreği 57-53 üstün tamamladı. Normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçta uzatma periyoduna gidildi.

        Uzatma periyodunun sonunda karşılaşmayı 93-86 kazanan Panathinaikos, seriyi 2-2'ye getirdi.

        Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 13 Haziran Cumartesi günü Olympiakos'un ev sahipliğinde Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

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