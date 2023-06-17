AA

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde 6. şampiyonluğunu kazandı.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes'in başında ulaşan Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş, bir sezon sonra da Galatasaray'ın başında ipi göğüsledi. Tecrübeli teknik adam 2018-2019 ve 2020-2021'de yine Anadolu Efes ile kupayı kazandı.

50 yaşında hayatını kaybeden ve lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Aydan Siyavuş, en fazla kupa kaldıran antrenör konumunda bulunuyor. Şampiyonluk sayısı da Aydın Örs'ü yakalayan Ataman, Örs'le Siyavuş'u takip ediyor.

2014-2015'te Pınar Karşıyaka'yı şampiyon yapan Ufuk Sarıca, Anadolu Efes serisini kaybederek 2. şampiyonluğuna ulaşamadı.