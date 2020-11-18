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Ergin Ataman: Utanç verici top kayıpları yaptık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibine 74-71 yenildikleri maçın son bölümünü istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.

Ergin Ataman: Utanç verici top kayıpları yaptık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçta genel olarak iyi bir mücadele ortaya koyamadıklarını dile getirerek, "Sadece üçüncü periyot ve dördüncü periyodun ilk bölümünde kazanma fırsatı bulduk. Ancak son 4-5 dakikada kötü oynadık. Utanç verici top kayıpları yaptık. Son dakikalara önde girdiğiniz bir maçı kaybediyorsanız, bu koçun hatasıdır. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Avrupa Ligi devam ediyor. Deplasmandaki CSKA Moskova maçına kazanmak için çıkacağız." diye konuştu

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri ise maçın ilk yarısını iyi oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda oyunu kontrol ettik. İkinci yarının ilk bölümünde bazı büyük hatalar yaptık ve kontrolü Anadolu Efes bizden aldı. Son çeyrekte çok iyi mücadele ederek üstün gelmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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