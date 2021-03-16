A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 63 yaşındaki Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Galatasaray´ın efsane isimlerinden Erhan Önal´ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya´da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı.

Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.