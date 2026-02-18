Erhan Yazıcıoğlu: Cem Yılmaz ve Şafak Sezen neden beni oynatmıyor?

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, konuk olduğu bir programda oyunculuk sektörüne yönelik eleştirilerde bulundu.

"Oyuncu piyasasındaki tekelleşme hiçbir yerde yok" diyen ünlü oyuncu, sektördeki tekelleşme iddiası hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ben neden Cem Yılmaz’ın bir filminde olamıyorum ya da Şafak Sezer'in filmlerinde neden yokum? Bakıyorsunuz hep aynı kişileri allayıp pullayıp ekrana veriyorlar. Gerçek beyaz saçlı ben varken, kendi ekibinden birilerini saçlarını beyaza boyayıp oynatıyorlar."

"DÜZGÜN BİR ÜCRET VERİLENE KADAR SETLERE ARA VERDİM"

Oyuncular arasındaki ücret farkına da değinen Erhan Yazıcıoğlu, "Doğru düzgün bir ücret verilene kadar setlere ara verdim. Onurlu bir ücret verilene kadar oyunculuk yapmam. Bir bakıyorsunuz başrolün aldığı para ile alt roller arasında astronomik farklar var. O başrol tek başına yükü sırtına almıyor. Ama ne yazık ki alt roller değer görmüyor" dedi.