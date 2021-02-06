Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Eriğin kilosu çeyrek altından pahalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nde, aşeren hamile kadınlar ve hastalar için paketlenen 4 adet yeşil erik 60, ithal 3 papaz eriğinin paketi ise 75 liradan satılıyor. Eriğin kilo fiyatı çeyrek altını geçerken, 1 ay sonra çıkacak örtü altı turfanda erikle fiyatların düşüşe geçeceği bildirildi.

Eriğin kilosu çeyrek altından pahalı
İHA

Türkiye’nin en önemli örtü altı sebze üretim üssü olan Antalya’da, bazı çiftçiler seralarını meyve bahçesine dönüştürmeye başladı. Yazın çıkan meyveleri turfanda olarak serada yetiştirmeyi amaçlayan çiftçiler en çok ise yeşil eriğe yöneldi.
Bu çiftçilerden Cengiz Avcı’nın, sera içindeki 190 ağacındaki ilk erik hasadının mart ayı başlarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nde bazı tüccar ve işletmeler ise sezonundaki eriği paketleyerek özel dondurucularda muhafaza ederken, papaz eriğini ise ithal ederek aşeren anne adayları ve hasta yakınlarına ulaştırıyor. Yeşil erik paket içinde 4 adet, papaz eriği ise pakette 3 adet olmak üzere satışa çıkarılıyor. Yeşil eriğinin ağırlığı 48 gramken, papaz eriğinin(ithal) 66 gram olarak ölçüldü. Dondurulmuş yeşil erik 4 tanesi 60 liradan, ithal papaz eriğinin 3 tanesi ise 75 liradan alıcı buluyor. Bu iki erikten yeşilin kilo fiyatı 600, papazın ise 750 lirayı olarak belirlendi. Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altına yaklaşırken, papaz eriği ise 750 liralık kilogram fiyatı ile çeyrek altını geride bıraktı.

28 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde ithal ve yerli meyve işi yaptığını kaydeden Recep Soytürk, son 10 yıldır yeşil erik ve türlerine ilginin yoğun olduğunu söyledi. Mevsiminde olmayan ters meyvelere özellikle hamile bayan ve hastaların talepleri olduğunu dile getiren Soytürk,” Onlara bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ters mevsim meyvelerinden çok çok satılanı yeşil erik. Eriğin hem ithal hem de yerli olanı var. İthal olan papaz eriği taze olarak Hollanda’dan geliyor. Yerli eriği ise dondurulmuş olarak muhafaza ediyoruz. Taze olan eriğin paketi 75 liradır. Tanesi 25 liraya geliyor. Kilosu ise 750 liraya tekabül ediyor. Dondurulmuş eriğin paketi 60, tanesi 15 liraya geliyor. Kilosu ise 600 liradır” dedi.

Papaz eriğinin kilosunun çeyrek altından fazla olduğunu ifade eden Recep Soytürk, “Eriği muhafaza etmek kolay değil. Maliyetleri yüksek ve az da üretiliyor. Baba adayları ve hasta yakınları fiyata bir şey söylemiyorlar, eriği bulduklarına seviniyorlar. Önemli olan onlar için eriği bulmak. Bizde elimizden geldiği kadar vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yerli eriğimizin 4 tanesi 60 lira, onun fiyatı da bir kilo kıymaya yakın” diye konuştu.

'HER İLDEN TALEP VAR'

Hem yerli hem de ithal eriği büyük bir ilgili olduğunun altını çizen Soytürk, “Günlük 10-15 paket satıyoruz. Ülkemizin bir çok ilinden arıyorlar, bizde kargo ile ürünlerimizi gönderiyoruz. Eriğin yanında, nektari, şeftali, çağla, böğürtlen gibi ürünlerimizde rağbet görüyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de turfanda örtü altı erik hasadının mart ayı başlarında gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Soytürk, “ Şuan meyve mercimek tanesi kadar olmuş. Taze erik çıktığı zaman fiyatlar düşüşe geçecektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Malatya Tohma Köprüsü açılıyor
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şoför esnafı için geçişlerde indirim talebi
İŞ-YAŞAMKöprü ve otoyollarda indirim talebi
Doğuş İnşaat Ukrayna'da 1,6 kilometrelik köprü inşa edecek
İŞ-YAŞAMUkrayna'da köprü inşa edecek
Ocak ayında su ürünleri ihracatında rekor kırıldı
İŞ-YAŞAMSu ürünleri ihracatında rekor
Ocak ayında 454 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMMobilya ihracatı ocakta hafif yükseldi
Serbest bölgeler için istihdam desteği şartları esnetildi
İŞ-YAŞAMİstihdam desteği şartları esnetildi
Bu ay İzmir ve İstanbul'da dış ticaret seminerleri düzenlenecek
İŞ-YAŞAMİzmir ve İstanbul'da dış ticaret seminerleri
YILLIK İZİN| Bakan Selçuk'tan flaş yıllık izin devir açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Selçuk'tan yıllık izin açıklaması
Dolar neden düşüyor? Dolar düşecek mi? Son dakika detaylar
İŞ-YAŞAMYabancının nefesi bile doları düşürdü
TÜPRAŞ'tan tahvil ihracı
İŞ-YAŞAMEn büyük reel sektör tahvil ihracı