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Eritreli Natabay Tinsiew 127 yaşında hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Eritre'de dünyaya gelen Natabay Tinsiew, 127 yaşında hayatını kaybetti. Tinsiew'in ailesi, dedelerinin dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

Eritreli Natabay Tinsiew 127 yaşında hayatını kaybetti
AA

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Eritreli Natabay Tinsiew, 127 yaşında hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre Eritre'nin Azefa köyündeki 1894 doğumlu Tinsiew'in ailesi, dedelerinin dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundu.

KİLİSE KAYITLARINDA YER ALIYOR

1894'de vaftiz edilen Tinsiew'in torunu Zere Natabay, doğum belgesi de dahil olmak üzere kilise kayıtlarının dedesinin yaşını açıkça gösterdiğini ifade etti.

Natabay, hayvancılıkla uğraşan ve kendisinden sonra 5 nesil gören dedesinin kibarlığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle sıra dışı bir insan olduğunu belirtti.

Kasabada görev yapan Katolik papaz Father Mentay, kayıtların aileyi doğruladığını söylerken kasabalılar da Tinsiew'in 120. yaş gününü kutladığında kendisinin orada bulunduğunu dile getirdi.

Aile ayrıca, dünyanın en yaşlı insanı olması beklenen Tinsiew'in aslında 137 yaşında olduğunu ve kasabada din adamı olmadığı için 10 sene geç vaftiz edildiğini iddia etti.

Daha önce 122 yıl yaşadığı öne sürülen Fransız Jeanne Calment, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak girmişti.

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