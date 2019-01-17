Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kitabın tanıtımı önceki akşam Nişantaşı'nda yapıldı. Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mukadderat'ı kısaca anlatan Erkan Kolçak Köstendil, şunları söyledi:



2006 yılında Türkiye'nin ilk internet ve Facebook dizisi olan Mukadderat'ı çektik. O zamanlar konservatuar okuyorduk. 13 yıl sonra Mukadderat'ı kitap haline getirme teklifinde bulundular. Nasıl olur, ortaya ne çıkar derken bana ilk 5 sayfası geldi. Ve Murat Nedim bu hikayeyi inanılmaz öyküleştirdi. Bir yandan sinema, bir yandan dizi çekiyoruz. Kalıcı bir iş yapmak için uğraşıyoruz ama görüntü teknolojileri değiştikçe ortaya böyle kalıcı edebi bir şey çıktı. Bizim için enteresan bir heyecan. Çocuk yaşta koşuşturduğumuz, yaptığımız hiç bir şeyin boşa gitmediğini gördük. Ortaya bizi anlatan bir hikaye çıktı.