Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Erkek sanılan 'Cengo' doğum yapınca çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı

        Erkek sanılan 'Cengo' doğum yapınca çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı

        İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Aylin Bermant'ın, 13 aydır erkek olduğunu düşündüğü ve 'Cengo' adını verdiği tekir kedisi, doğum yapınca büyük şaşkınlık yaşadı. Veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu, Cengo'nun, yaklaşık 6 milyonda 1 görülen doğumsal bir üreme anomalisi olan ve çift cinsiyet anlamına gelen 'hermafrodit' olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sahibi şaşkına döndü! "Erkek kedimiz doğurdu"

        Urla'da yaşayan Aylin Bermant'ın yavruyken sokaktan sahiplendiği ve erkek olduğunu düşündüğü tekir kedisi 'Cengo', 1 ay önce doğum yaptı. Sabah saatlerinde Cengo'nun kutusuna bakan Bermant, yanında bir yavru kedi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aile, yavru kediye 'Bambi' adını verdi. Aylin Bermant, "Cengo, yavruyken komşumuzun aracının kaputuna girmiş. Yaklaşık 1 aylıktı. Sokak kedisiydi. Komşumuz köpekleri olduğu için sahiplenemedi ve bize getirdi. Yumurtalıkları vardı. Biz de erkek sandık. Erkek olduğunu düşündüğümüz için zaman zaman dışarı çıkıyordu. Başka bir kediyle çiftleşmiş. Sabah evde kutusuna baktım, yanında bir yavru kedi vardı. Öncesinde karnı da şişmedi, fark etmedik. Yanındaki bebeği görünce şok olduk" dedi.

        REKLAM

        ERKEK KEDİMİZ DOĞURDU"

        Doğumun aileye moral olduğunu belirten Bermant, "Doğumdan 3-4 gün önce 2 kedimiz yaşamını yitirmişti. Yastaydık ve üzüntülü bir dönemimizdi. Yanına gittik, baktık, sevindik, mutlu olduk. Bizi gülümsetti, şaşırttı. Sonrasında çift cinsiyetli olduğunu öğrendik. 'Erkek kedimiz doğurdu' dedik. Çok nadir bir şey. Yaşadığımız yasın üzerine böyle bir mutluluk geldi. Tekrar yüzümüzü güldürdü. Doğurduğu yavrunun da çift cinsiyetli olabileceği söylendi. Ancak cinsiyeti henüz kesinleşmedi" diye konuştu.

        "6 MİLYONDA 1 GÖRÜLEN BİR VAKA"

        Veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu ise kedinin çift cinsiyetli olduğunu belirtip, "Erkek organı işlevsel değil. Daha çok dişi üreme organları gelişmiş ve şekillenmiş. Bu nedenle çiftleşme gerçekleştikten sonra yavrusu olmuş. Yavrusunda da benzer bir tablo görülüyor. Çok ender rastlanan, yaklaşık 6 milyonda 1 görülen bir vaka. Bu durumu daha çok keçi ve oğlaklarda görüyoruz. Ender görülen, ilginç ama bir o kadar da güzel bir tablo. Bu olay doğanın bir mucizesi" dedi. (DHA)

        FOTOĞRAFLI

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de MYK 5. kez toplanıyor

        CHP Genel Merkezi'ne kurultay için toplanan 900'e yakın imzanın bugün teslim edilmesi bekleniyor. CHP MYK 5 kez toplanacak, yeni ihraçlar soz konusu olabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Apple ürünlerine zam geliyor
        Apple ürünlerine zam geliyor
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?