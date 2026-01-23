Habertürk
        Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı

        Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:40
        Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı
        Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.

        Kupada çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

        4 Şubat:

        13.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

        16.30 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

        5 Şubat:

        18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

        18.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)

