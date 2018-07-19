Emekli olabilmek için en önemli şartlardan biri hizmet süresidir. Hizmet süresi zaman içinde yeni yönetmeliklerle farklılaşmıştır. Ancak sigorta başlangıcına göre çalışanların kaç yıl üzerinden emekli olacağı belirlenip hesaplanır. Erken emekli olmak isteyenlerin de dikkat etmesi gereken ilk konu şart koşulan 08.09.199 tarihinden önce sigortalı olma konusudur. SGK priminin 3600 gününü dolduran işçilerde erken emeklilik için 08.09.199 tarihinden önce girişe giriş şartı aranır. Emeklilik yaş hesaplaması yapılırsa; 3600 günden erkekler 55, kadınlar 54 yaşında emekli olabilir. Peki erken emeklilik koşulları nelerdir? 3600 günden emeklilik hesaplaması nasıl ve nereden yapılır?

3600 GÜNDEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Emeklilik için beklemek istemeyenler ve 3600 gün üzerinden emekli olabilmek için,

1.08.09.199 tarihinden önce girişe girmiş

2.En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış,

3.En az 3600 gün prim ödemiş olmak zorundadır.

EMEKLİLİK İÇİN BORÇLANMA

Kadınlar doğum erkekler ise askerlik sürelerini borçlanabiliyor. Bu borçlanma ile kadın ya da erkeğin yaş şartında değişiklik olmuyor ama toplu prim ödeme hakkına sahip oluyorlar. Kadınlar 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl prim ödemesi yapabiliyor. Tabi doğum yapmadan önce annenin çalışıyor araması şartı da aranır. Askerlik ve doğum borçlanmalarında prim ödenecek sürelerde işçinin çalışmıyor ve priminin ödenmiyor olması gerekir. Zaten askerlik süresinde SSK’lılara prim ödenemez. Ancak Bağkurlu olanların askerlik süresince prim ödeme imkanı vardır. Bu durumda SKK’lı olanlar askerlik borçlanması yaparken Bağkurlu olanlar askerlik süresince prim ödemesi yaptıkları için ayrıca borçlanma hakkına sahip olmazlar.

ERKEN EMEKLİLİK HESAPLAMA

E Devlet ve SGK'nın sitesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulaması işlemlerinizi yapabilirsiniz.

SGK'da sorgulama; https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresinden cinsiyetiniz, doğum trihiniz, hizmete başlama tarihiniz, ssk prim ödeme sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, varsa askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız, varsa yurt yurtdışı gün sayınız ve 3600 günü doldurduğunuz tarih bilgileri istenir. Bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra tahmini emeklilik yaşınızı ve kalan prim gününüzü öğrenebilirsiniz. Erken yaşlanma ve malüllük de aynı sayfada sorgulanabilir.

E Devlet'te sorgulama: E Devlet'in "Emekli Olma Durum Sorgulama" eklentisi ile hızlı ve kolay bir şekilde emekliliğinize ne kadar kaldığını görebilirsiniz. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) Sisteme girdikten sonra sigorta kolu ve hizmete başlama tarihinizi seçmelisiniz. Sistem ne kadar prim ödeyerek kaç yaşında emekli olacağınızı söyler. Hizmete başlama yılınızı bilmiyorsanız hizmet dökümü görüntüleme sayfasında bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

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