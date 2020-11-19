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Erken rezervasyona pandemi ayarı

Geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başlayan erken rezervasyon kampanyaları pandemi nedeniyle bir ay gecikmeli başladı. Kampanyalarda ödemeleri erteleme seçeneği öne çıktı

Erken rezervasyona pandemi ayarı
Erken rezervasyona pandemi ayarı
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HABERTURK.COM

Pandemi gölgesinde başlayan erken rezervasyon kampanyalarına ‘ödeme erteleme’ geldi.Hem şirketler hem de tatilciler iptal söz konusu olduğunda geri ödemeyi minimuma indirmiş olacak.

4'TE 1'İ ŞİMDİ KALANI TATİLE 3 GÜN KALA

Jolly, yaz erken rezervasyon dönemini 9 Kasım itibarıyla başlattı. Tatilin sadece dörtte birini şimdi ödeyip, kalanını tatile 3 gün kala tamamlayabilme fırsatının sunulduğu kampanyanda Jolly, yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimleri, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi gibi imkanlar sunuyor.

4 AY ERTELEME

ETS'de 2021 yazı için erken rezervasyon dönemi yüzde 50’ye varan indirimlerle başladı. Şirket bu yıl erken rezervasyonun cazip fiyat avantajlarına ek olarak ödemeleri de 4 ay erteliyor. ETS, böylece herhangi bir iptal durumunda para iadesi işlemlerini de en aza indirmeyi hedefliyor.

'VARINCA ÖDE'

Tatilsepeti de “Varınca Para” kampanyasıyla 18 aya varan taksit imkanı ve ödemeleri de tatille beraber başlatma seçeneği sunuyor. Online yapılan rezervasyonlarda geçerli Varınca Para kampanyası, sadece kredi kartı ile yapılan rezervasyonlarda geçerli. Kampanyada, tahsilat otele giriş gününde otomatik olarak yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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