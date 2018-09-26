Star TV'de başrollerinde Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan'ın yer aldığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrağın yaptığı, senaryosunu Ayşe Kutlu Üner'in üstlendiği Gold Film imzalı Erkenci Kuş yeni bölümleriyle ekranlarda.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİNİN KONUSU

Sanem, Albatros’un kim olduğunu anlıyor



Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.



Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.



Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?



Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.



Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Erkenci Kuş dizisi, yeni bölümleriyle her Cumartesi günü saat 20.00'da Star TV ekranlarında sizlerle.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Demet Özdemir

Can Yaman

Öznur Serçeler

Özlem Tokaslan

Berat Yenilmez

Birand Tunca

Sevcan Yaşar

Ceren Taşçı

Cihan Ercan

Tuğçe Kumral

Anıl Çelik

Sibel Şişman

Ali Yağcı

Tuan Tunalı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ