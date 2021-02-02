Erkin Arslan'dan anlamlı proje

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İstanbul Şile civarında eşsiz doğa manzarası eşliğinde çekilen klibe eklenen işaret dili görüntüleriyle farkındalık yaratan sanatçı Erkin Arslan, bu çalışma ile sevenlerini karşılıyor.

Anlamlı bir projeye imza atan Arslan, çalışmasında kendi klip görüntülerini ekranda küçük bir alanda yayınlayarak ekranın neredeyse tamamını işaret dili videosuna ayırdı.

İşitme engelli vatandaşlara özel bir anlatı dili kazandırmaya çalışan Erkin Arslan, bu projesiyle sanatın her türlü engeli aşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Klip ise Olgu Baran yönetmenliğinde çekildi.