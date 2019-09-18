Avusturya ekibi Red Bull Salzburg, Avrupa futboluna yeni bir genç yetenek sundu! Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Genk'i konuk ederken Erling Braut Haland hat-trick yaptı! Bunu daha önce Marco van Basten, Asprilla, Ayegbeni, Rooney, Iaquinta, Grafite ve Brahimi başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde İlk Devler Ligi maçında hat-trick yapmayı başaran 8. futbolcu olan 19 yaşındaki yıldız, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en genç 3. oyuncu oldu. Haland, 18 yıl 113 gün ile bunu başaran Raul ve 18 yıl 340 gün ile Wayne Rooney'nin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

İLK YARIYA HAT-TRICK SIĞDIRAN İLK OYUNCU!

Öte yandan Erling Braut Haland, Şampiyonlar Ligi tarihinde, ilk maçında, ilk yarıda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.