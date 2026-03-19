Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Erling Moe: Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor’u gösterdik - Kayserispor Haberleri

        Erling Moe: Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor’u gösterdik

        Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik"

        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

        "SAHADA GÖSTERMEK İSTEDİĞİMİZ KAYSERİSPOR'U GÖSTERDİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Biz Karagümrük takımına göre duygularını daha fazla kontrol edebilen taraf olduk. Kırmızı kar bu durumu etkiledi. Özellikle ilk yarıda oyunu istediğimiz gibi domine ettik. Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor’u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da oyunu domine etmeye ve fırsatlar oluşturmaya devam ettik. Ancak 1-0’dan fazlasını yakalayamadık. Milli ara boyunca özellikle bu konuda çalışacağız. Oyuncularım bugün, Kayserispor’un sahada nasıl olması gerektiğini ile ilgili beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bugün benim evimizdeki ikinci maçım. Buradaki atmosferden çok mutluyum. Taraftarlarımız bizi kenarda oldukça iyi savundular. Kayseri’de oynayacağımız bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir sonraki maçta neler olacağına bakacağız. Onukha bugün etkiliydi. Oyuna girdikten sonra fırsatlar buldu. Doğru ikiliyi bulduktan sonra yine çift forvet oynayabiliriz" diye konuştu.

