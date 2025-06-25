Ermenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Ermenistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Ermenistan, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olmuş, zengin kültürü ve köklü geçmişiyle kendine özgü bir yapıya sahip. Küçük yüzölçümüne rağmen diplomatik, ticari ve dijital alanda dünyayla sıkı ilişkiler kurmaya devam ediyor. Bu ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için bazı teknik bilgiler büyük önem taşıyor. Ermenistan telefon kodu, Ermenistan para birimi, Ermenistan plaka kodu ve Ermenistan alan adı uzantısı, bu anlamda ülkenin dış dünyayla bağlantısını sağlayan temel yapı taşları arasında yer alıyor. Özellikle küresel ticaret ve turizmde bu kodların kullanımı oldukça yaygın.

ERMENİSTAN TELEFON KODU NEDİR?

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Ermenistan telefon kodu +374’tür. Ermenistan ile uluslararası telefon görüşmeleri yapılmak istendiğinde, bu kodun numaranın başına eklenmesi gerekir. Örneğin Türkiye’den Ermenistan’da bir numarayı aramak için önce +374 tuşlanır, ardından şehir veya mobil numara çevrilir.

Telefon koduyla ilgili bilgiler:

+374 kodu yalnızca Ermenistan’a özgüdür.

Sabit hatlar ve mobil hatlar üzerinden aktif olarak kullanılır.

Ülkedeki başlıca mobil operatörler Viva-MTS, Ucom ve Beeline’dır.

Kırsal bölgelerde dahi mobil kapsama alanı oldukça gelişmiştir.

Uluslararası aramalarda güvenilir bağlantı kalitesi sağlanmaktadır.

Ermenistan, mobil iletişim ve internet altyapısına büyük yatırımlar yaparak modern sistemlerini güçlendirmiştir. Özellikle başkent Erivan’da yüksek hızlı mobil internet ve fiber altyapı oldukça yaygındır. Bu da hem iş hem de sosyal iletişimi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca e-devlet uygulamaları ve online kamu hizmetleri de bu iletişim altyapısı sayesinde hız kazanmıştır.

ERMENİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR? Ermenistan’ın resmi para birimi Dram’dır ve uluslararası kodu AMD olarak ifade edilir. Dram, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1993 yılında kullanılmaya başlanmıştır ve ülkenin ekonomik bağımsızlığının önemli göstergelerinden biridir. REKLAM Para birimiyle ilgili detaylar: 1 Dram = 100 luma olarak hesaplanır (luma alt birimi pek kullanılmaz).

Banknotlar: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 AMD.

Madeni paralar: 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 AMD.

Ermenistan Merkez Bankası tarafından kontrol edilir.

Döviz kuru piyasaları merkez bankası gözetiminde serbest dalgalanır. Ermenistan’da nakit kullanımı oldukça yaygın olmakla birlikte, büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde kredi kartı ve temassız ödeme sistemleri de gelişmiştir. Döviz bozdurma işlemleri bankalar ve yetkili döviz bürolarında rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca mobil ödeme uygulamaları ve dijital cüzdanlar da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. Finansal teknolojiler alanında da ülke hızla kendini geliştirmektedir. ERMENİSTAN PLAKA KODU NEDİR? Ermenistan plaka kodu, uluslararası araç tanımlamalarında "AM" olarak geçer. Bu kod, araçların hangi ülkeye kayıtlı olduğunu gösterir ve sınır ötesi taşımacılıkta, gümrük kontrollerinde kolaylık sağlar. REKLAM Plaka sistemine dair detaylar: Standart plakalar beyaz zemin üzerine siyah yazılıdır.

Plakalar alfabetik ve sayısal kombinasyonlardan oluşur.

Diplomatik, askeri ve ticari araçlar için farklı renk ve formatlarda plaka sistemleri mevcuttur.

Araç kayıt işlemleri devletin ulaştırma ve yol güvenliği kurumları tarafından yürütülür.

Elektronik plaka takip sistemleri ile kayıt dışı araç kullanımı minimize edilmiştir. Ermenistan’da plaka kodları düzenli ve merkezi bir sistemle yönetildiği için araçların kayıt ve takip işlemleri de kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sistem, sınır geçişlerinde ve uluslararası nakliyede de pratik çözümler sunmaktadır. Lojistik şirketleri ve uluslararası taşımacılıkla uğraşan firmalar için plaka sisteminin güvenilirliği büyük avantaj sağlar.