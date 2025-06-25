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        Haberler Bilgi Yaşam Ermenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Ermenistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Ermenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Ermenistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Ermenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Güney Kafkasya'nın küçük ama tarihi ve stratejik öneme sahip ülkesi Ermenistan, birçok farklı sistem ve kod yapısıyla dikkat çekiyor. Ermenistan hangi alan adı uzantısını kullanır? sorusu, dijital dünyada ülkeyle etkileşim kurmak isteyenler için önem kazanıyor. Telefon kodundan para birimine, plaka kodundan internet alan adı uzantısına kadar Ermenistan'ın uluslararası tanınırlığını sağlayan tüm bu teknik bilgiler, hem kişisel hem de kurumsal ilişkilerde önemli rol oynuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:56
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        Ermenistan telefon kodu
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        Ermenistan, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olmuş, zengin kültürü ve köklü geçmişiyle kendine özgü bir yapıya sahip. Küçük yüzölçümüne rağmen diplomatik, ticari ve dijital alanda dünyayla sıkı ilişkiler kurmaya devam ediyor. Bu ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için bazı teknik bilgiler büyük önem taşıyor. Ermenistan telefon kodu, Ermenistan para birimi, Ermenistan plaka kodu ve Ermenistan alan adı uzantısı, bu anlamda ülkenin dış dünyayla bağlantısını sağlayan temel yapı taşları arasında yer alıyor. Özellikle küresel ticaret ve turizmde bu kodların kullanımı oldukça yaygın.

        ERMENİSTAN TELEFON KODU NEDİR?

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        Ermenistan telefon kodu +374’tür. Ermenistan ile uluslararası telefon görüşmeleri yapılmak istendiğinde, bu kodun numaranın başına eklenmesi gerekir. Örneğin Türkiye’den Ermenistan’da bir numarayı aramak için önce +374 tuşlanır, ardından şehir veya mobil numara çevrilir.

        Telefon koduyla ilgili bilgiler:

        • +374 kodu yalnızca Ermenistan’a özgüdür.
        • Sabit hatlar ve mobil hatlar üzerinden aktif olarak kullanılır.
        • Ülkedeki başlıca mobil operatörler Viva-MTS, Ucom ve Beeline’dır.
        • Kırsal bölgelerde dahi mobil kapsama alanı oldukça gelişmiştir.
        • Uluslararası aramalarda güvenilir bağlantı kalitesi sağlanmaktadır.

        Ermenistan, mobil iletişim ve internet altyapısına büyük yatırımlar yaparak modern sistemlerini güçlendirmiştir. Özellikle başkent Erivan’da yüksek hızlı mobil internet ve fiber altyapı oldukça yaygındır. Bu da hem iş hem de sosyal iletişimi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca e-devlet uygulamaları ve online kamu hizmetleri de bu iletişim altyapısı sayesinde hız kazanmıştır.

        ERMENİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR?

        Ermenistan’ın resmi para birimi Dram’dır ve uluslararası kodu AMD olarak ifade edilir. Dram, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1993 yılında kullanılmaya başlanmıştır ve ülkenin ekonomik bağımsızlığının önemli göstergelerinden biridir.

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        Para birimiyle ilgili detaylar:

        • 1 Dram = 100 luma olarak hesaplanır (luma alt birimi pek kullanılmaz).
        • Banknotlar: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 AMD.
        • Madeni paralar: 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 AMD.
        • Ermenistan Merkez Bankası tarafından kontrol edilir.
        • Döviz kuru piyasaları merkez bankası gözetiminde serbest dalgalanır.

        Ermenistan’da nakit kullanımı oldukça yaygın olmakla birlikte, büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde kredi kartı ve temassız ödeme sistemleri de gelişmiştir. Döviz bozdurma işlemleri bankalar ve yetkili döviz bürolarında rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca mobil ödeme uygulamaları ve dijital cüzdanlar da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. Finansal teknolojiler alanında da ülke hızla kendini geliştirmektedir.

        ERMENİSTAN PLAKA KODU NEDİR?

        Ermenistan plaka kodu, uluslararası araç tanımlamalarında "AM" olarak geçer. Bu kod, araçların hangi ülkeye kayıtlı olduğunu gösterir ve sınır ötesi taşımacılıkta, gümrük kontrollerinde kolaylık sağlar.

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        Plaka sistemine dair detaylar:

        • Standart plakalar beyaz zemin üzerine siyah yazılıdır.
        • Plakalar alfabetik ve sayısal kombinasyonlardan oluşur.
        • Diplomatik, askeri ve ticari araçlar için farklı renk ve formatlarda plaka sistemleri mevcuttur.
        • Araç kayıt işlemleri devletin ulaştırma ve yol güvenliği kurumları tarafından yürütülür.
        • Elektronik plaka takip sistemleri ile kayıt dışı araç kullanımı minimize edilmiştir.

        Ermenistan’da plaka kodları düzenli ve merkezi bir sistemle yönetildiği için araçların kayıt ve takip işlemleri de kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sistem, sınır geçişlerinde ve uluslararası nakliyede de pratik çözümler sunmaktadır. Lojistik şirketleri ve uluslararası taşımacılıkla uğraşan firmalar için plaka sisteminin güvenilirliği büyük avantaj sağlar.

        ERMENİSTAN ALAN ADI UZANTISI NEDİR?

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        Ermenistan’ın alan adı uzantısı ".am" şeklindedir. Bu ülke kodu üst seviye alan adı (ccTLD), Ermenistan merkezli resmi kurumlar, şirketler ve bireyler tarafından kullanılır.

        Alan adına dair bilgiler:

        • .am uzantısı, Ermenistan’a özgü internet sitelerini temsil eder.
        • Yönetimi Armenian Network Information Center (AMNIC) tarafından sağlanır.
        • .gov.am, .edu.am, .org.am gibi alt uzantılar resmi kurumlar ve özel kuruluşlar tarafından kullanılır.
        • .am uzantısı uluslararası alanda da özellikle radyo ve medya kuruluşları tarafından tercih edilmektedir ("AM" radyo frekansına gönderme yapması nedeniyle).
        • Global teknoloji şirketleri bile bazı yaratıcı projelerde .am uzantısını marka kimliği olarak değerlendirmektedir.

        Ermenistan’da internet ve dijitalleşme hızla gelişmektedir. Bu nedenle .am uzantılı sitelerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Aynı zamanda, yurtdışında da çeşitli ticari ve yaratıcı projelerde bu uzantıya ilgi yüksektir. Dijital ekonomide yerli girişimciler ve start-up ekosistemi hızla büyümektedir.

        ERMENİSTAN KODLARININ GÜNLÜK HAYATTAKİ ÖNEMİ

        Bu teknik kodlar yalnızca devlet kurumlarında değil, günlük hayatta da sıkça kullanılır. Turistlerden iş insanlarına, araştırmacılardan dijital girişimcilere kadar herkes için bu kodların pratik faydaları vardır.

        • Telefon kodu, uluslararası görüşmelerde doğru bağlantı sağlar.
        • Para birimi, döviz işlemleri ve alışverişlerde temel referanstır.
        • Plaka kodu, uluslararası taşımacılık ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlar.
        • Alan adı uzantısı, dijital kimlik ve internet projelerinde önemlidir.
        • Yabancı yatırımcılar için finansal sistemlerin şeffaflığını anlamada temel göstergelerden biridir.
        • Online ticaret, e-ihracat ve sınır ötesi iş birliklerinde güvenilir altyapı sağlar.

        Ermenistan’ın gelişen ekonomi ve teknoloji altyapısı, bu kodların kullanım alanlarını da her geçen gün genişletmektedir. Özellikle sınır ötesi iş yapan şirketler ve yabancı yatırımcılar için bu bilgiler kritik önemdedir. Kodların şeffaf ve istikrarlı yapısı, ülkenin global arenadaki güvenilirliğine de katkıda bulunur.

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