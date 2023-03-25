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Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı. Peki Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında bu akşam Ermenistan'a konuk olacak. Peki Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    İşte Stefan Kuntz'un Ermenistan maçı muhtemel 11'i!
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Mert Günok
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Ozan Kabak
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Merih Demiral
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Çağlar Söyüncü
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Zeki Çelik
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Orkun Kökçü
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Hakan Çalhanoğlu
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Cengiz Ünder
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Kerem Aktürkoğlu
  • Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Cenk Tosun

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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