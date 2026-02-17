Canlı
        Haberler Spor Basketbol Erokspor - Fenerbahçe Beko: 76-83 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Erokspor - Fenerbahçe Beko: 76-83 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Safiport Erokspor'u deplasmanda 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final organizasyonunun yarı final maçında Türk Telekom ile karşılaşacak.

        Giriş: 17.02.2026 - 23:30 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:30
        Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Sarı-lacivertli takım, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

        Safiport Erokspor: Pangos 2, Simmons 4, Cornelie 12, Egehan Arna 2, Love 18, Crawford 22, Galloway 2, Thurman 13, Metehan Akyel 1

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 7, Wilbekin, Melli 7, Tarık Biberovic 16, Birch 2, Metecan Birsen 8, Horton-Tucker 8, Boston, De Colo 20, Onuralp Bitim 3, Jantunen 12

        1. Periyot: 18-18

        Devre: 39-44

        3. Periyot: 55-63

        Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara seslendi. Gürlek, "Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

