Erokspor - Fenerbahçe Beko: 76-83 (MAÇ SONUCU)

Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara seslendi. Gürlek, "Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.