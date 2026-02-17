Erokspor - Fenerbahçe Beko: 76-83 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Safiport Erokspor'u deplasmanda 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final organizasyonunun yarı final maçında Türk Telekom ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli takım, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Safiport Erokspor: Pangos 2, Simmons 4, Cornelie 12, Egehan Arna 2, Love 18, Crawford 22, Galloway 2, Thurman 13, Metehan Akyel 1
Fenerbahçe Beko: Baldwin 7, Wilbekin, Melli 7, Tarık Biberovic 16, Birch 2, Metecan Birsen 8, Horton-Tucker 8, Boston, De Colo 20, Onuralp Bitim 3, Jantunen 12
1. Periyot: 18-18
Devre: 39-44
3. Periyot: 55-63