Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe’ye evinde 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyun hakkında konuşan Erol Bulut mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti. Bulut, “Bugün mağlup olmamamız gereken bir oyun oynadık. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bireysel hatadan gol yedik. Gol pozisyonlarımız vardı. 11’e 11 oynasaydık kazanabilirdik. Fenerbahçe’ye karşı 10 kişi kaldık. İyi pas yapan bir takım Fenerbahçe, biz de 10 kişi pozisyona giremedik. Sagal hata yaptı takımını 10 kişi bıraktı, takımının yenilmesine sebep oldu. Bunları konuştuk biz ancak maçın ortamında maalesef oluyor böyle şeyler. 70 dakika iyi oynadık ama karttan sonra düştük.'' ifadelerini kullandı.