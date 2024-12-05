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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Erol Bulut: Muçi için bizden 4 milyon euro istediler - Beşiktaş Haberleri

        Erol Bulut: Muçi için bizden 4 milyon euro istediler

        Erol Bulut, Cardiff'te çalıştığı dönemde Ernest Muçi'yi transfer etmek istediklerini açıkladı. Arnavut oyuncu için istenilen bonservis bedeliyle ilgili de flaş bir açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:24
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        "Muçi için bizden 4 milyon euro istediler"
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        Teknik direktör Erol Bulut, beIN SPORTS'ta yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu ve flaş açıklamalarda bulundu.

        Bulut, Cardiff'te çalıştığı dönemde Ernest Muçi'yi transfer etmek istediklerini açıkladı. Arnavut oyuncu için 4 milyon euro istendiğini belirtti.

        "BEŞİKTAŞ KALİTELİ KADROYA SAHİP"

        Siyah-beyazlı kulübün kötü gidişatı hakkında konuşan Bulut, "Beşiktaş'ın kötü bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Bu takım daha iyi oynayabilecek kaliteye sahip. Sezon başında bunu zaten gösterdiler. Demek ki başka sıkıntıları var. O sıkıntıların ne olduğunu şu an biz bilemeyiz. Son günlerde yöneticiler birbirine girmiş. Bu, Beşiktaş için güzel fotoğraflar değil. Bu durum futbolcuları da etkiliyor. Mesela Gedson Fernandes orta sahada her şeyi yapmaya çalışıyor ama tek başına bu kadar oluyor. Sonuçta 4 büyüklerin arasında olan bir kulüp. Bu durumda olmaması gerekir. Şu an gösterdiklerinden daha iyisini gösterecek kaliteye sahipler." dedi.

        "ERNEST MUCI İÇİN 4 MİLYON İSTEDİLER"

        Geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde 10 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi'yi o dönemki takımı Cardiff City'e istediğini itiraf eden tecrübeli isim, "Muçi, benim geçtiğimiz sezon devre arasında Cardiff City'e düşündüğüm bir transferdi. Biz sorduğumuzda 4 milyon Euro bonservis bedeli olabileceğini söylemişlerdi. O dönem alma şansımız yoktu. Beşiktaş'a 10 milyona gelince şaşırdım." sözlerini sarf etti.

        "OĞUZ'U DA İSTEDİM"

        Fenerbahçe'de son dönemlerde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Oğuz Aydın'a da değinen Erol Bulut, "Ben Oğuz Aydın'la da ilgilendim ama mümkünatı yoktu. Oğuz, beğendiğim bir futbolcu. Gol atıyor, asist yapıyor. Son maçlarda Mourinho ona şans verdiğinde neler yapabileceğini herkese gösterdi. Bence çok kaliteli bir futbolcu. Fenerbahçe'ye uzun yıllar katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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