        Erol Bulut: Takımım adına mutluyum, iyi mücadele ettik - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Erol Bulut: Takımım adına mutluyum, iyi mücadele ettik

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 23:26 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:26
        "Takımım adına mutluyum, iyi mücadele ettik"
        Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 0-0 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada iki takım adına iyi mücadele olduğunu söyledi.

        "TAKIMIM ADINA MUTLUYUM, İYİ MÜCADELE ETTİK"

        Maçta eksiğin sadece gol olduğunu belirten Bulut, "Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi. Ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik." dedi.

        Bulut, zor dönemden geçtiklerini dile getirerek deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu ifade etti.

        Takımı adına mutluluğunu dile getiren Bulut, "Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçlar her zaman farklı seyrediyor. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu. Taraftarımız, futbolcularımız, biz olalım… Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah bizim adımıza hafta sonu güzel bir maç olacak." diye konuştu.

        "GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

        Oyun anlayışında üçlü savunmayı rakibe göre mi belirlediğine yönelik soruya ise Bulut, şu yanıtı verdi:

        "Rakibin oynadığı aynı sistemle rakibe karşı oynadık. Biraz daha rakipten farklı, top bizdeyken oyunu kurduk. Buna da rakip ilk yarıda iyi adapte olamadı. İkinci yarıda daha iyi adapte oldu. Alanyaspor'u izlediyseniz, büyük takımlara karşı olsun, çok etkili oynadıkları bir oyun var. Defans arkasına koşan, dikine koşan hızlı futbolcuları vardı. Bugün biz onların hiçbirine izin vermedik. İlk yarıda topa karşı iyi durduk ve topu da arkadan iyi kullandığımızı düşünüyorum. Geçişlerde daha dikine doğru pasları doğru yerlere değerlendirmiş olsaydık gol de atabilirdik. Pozisyonlarımız da vardı, değerlendiremedik."

