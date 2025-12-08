Erol Bulut: Takımım adına mutluyum, iyi mücadele ettik

Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 0-0 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada iki takım adına iyi mücadele olduğunu söyledi.

"TAKIMIM ADINA MUTLUYUM, İYİ MÜCADELE ETTİK"

Maçta eksiğin sadece gol olduğunu belirten Bulut, "Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi. Ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik." dedi.

Bulut, zor dönemden geçtiklerini dile getirerek deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu ifade etti.

Takımı adına mutluluğunu dile getiren Bulut, "Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçlar her zaman farklı seyrediyor. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu. Taraftarımız, futbolcularımız, biz olalım… Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah bizim adımıza hafta sonu güzel bir maç olacak." diye konuştu.